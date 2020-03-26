الجزائر: نتابع أوضاع العالقين بالخارج ونعمل على إعادتهم

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم، أن أجهزتها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية الجزائريين العالقين في بعض الدول، مشيرة إلى أن المواطنين العالقين بتركيا ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوياتهم.وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إنه "تعلن وزارة الشؤون الخارجية أن مصالحها المركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة وضعية المواطنين الجزائريين العالقين في بعض الدول وذلك بالتنسيق الدائم مع ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية وسلطات البلدان المعنية وفق نفس المنهجية التي تمت بها إعادة المواطنين الجزائريين إلى أرض الوطن بعد تفشي وباء كورونا تطبيقا لأوامر الرئيس عبد المجيد تبون".وأضاف البيان أنه "فيما يخص وضعية المواطنين العالقين في تركيا، تؤكد وزارة الخارجية بأن كل التدابير اتخذت بالتنسيق والتعاون مع السلطات التركية للتكفل بهم في انتظار التأكد من هوية الكثير من هؤلاء العالقين"، مطمئنة هؤلاء وأسرهم بأنه ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن حال انتهاء فترة الحجر الصحي والتأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز لا على تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية".وأشار البيان إلى أن كل المواطنين العالقين بالخارج والبالغ عددهم حتى تاريخ 21 مارس الجاري 1811 تم اجلاؤهم جميعا بتخصيص ست طائرات لهذا الغرض".