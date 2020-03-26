الأولى عالميًا.. أمريكا تسجل 81896 إصابة بكورونا وتتخطى الصين

سجلت الولايات المتحدة، مساء اليوم، أكثر من 13 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين 81896 حالة مؤكدة، لتكون الأولى عالميا متجاوزة الصين صاحبة بؤرة انتشار المرض.فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن 1176 حالة، بينما سجلت الصين 81285 حالة مصابة و3287 حالة وفاة محتلة المركز الثاني خلف الولايات المتحدة.وجاء إيطاليا في المركز الثالث بـ80589 حالة مصابة و8215 حالة وفاة؛ لتكون الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الخميس، ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث، ما يمهد لمنحها تمويلا فيدراليا وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، كما أعلن أمس حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، بسبب تفشي فيروس كورونا واصفا اياه بـ"الكارثة الكبرى".