تركيا: 1196 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 75 شخصا، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، واكتشاف 1196 حالة جديدة مصابة بالفيروس.وأضافت الوزارة، أن عدد حالات الإصابة ارتفع ليصل إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس.كان وزير الصحة التركي، أعلن أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 2433، ووفاة 59 حالة.يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حالات الإصابة بالوباء العالمي، في ظل انتقادات من قبل المعارضة لطريقة تعامل الحكومة التركية مع تفشي الوباء، حيث رفضت في البداية الاعتراف بوجود أية إصابات داخل تركيا لتضر بعد ذلك إلى الاعتراف بتسجيل اصابات بعد ضغوطات دولية وداخلية عليها.