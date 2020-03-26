وزير التعليم يحذر من غش المشروعات الطلابية

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من غش المشروعات الطلابية (البحث)، قائلًا: «سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملًا غير قانونيًا وغير أخلاقي».وحدد الوزير، يوم ٢ أبريل 2020، للإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.