رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير: إجراءات الدولة المصرية لمواجهة كورونا تمت بكفاءة

الخميس 26/مارس/2020 - 10:14 م
السفير رؤوف سعد
السفير رؤوف سعد
أ ش أ
طباعة
قال السفير رؤوف سعد، عضو مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمت بكفاءة ملحوظة ومن خلال تعليمات محددة وانضباط شديد في تنفيذها.

وأشاد السفير رؤوف سعد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة بطرس غالي عبر الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات "فيروس كورونا المستجد"، بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وبالتحرك السريع لمواجهة الوباء ليس فقط في المدن الكبرى، بل في جميع أنحاء البلاد، معتبرا أن تجربة مصر في محاصرة الفيروس تستحق المتابعة ويحتذى بها.

كما نوه السفير رؤوف سعد، بتعامل الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية وإلى التزام الشعب المصري بتعليمات وإجراءات الحكومة مما يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها اليوم لدى المواطن.

وأضاف أن هذه الأزمة أظهرت ترابطا وثيقا ليس فقط بين المواطنين بل بين المواطن ورئيسه وحكومته، نتيجة ما شاهده ميدانيا من جدية ومصداقية إجراءات الحكومة.

وقال إن أزمة وباء كورونا جاءت إلى مصر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مرحلة إصلاح اقتصادي هامة بدأت تؤتي ثمارها، وكان من المنتظر أن يتطور ويتحسن الاقتصاد وننتقل لمرحلة جديدة، إلا أن صانع القرار عندما يواجه أزمة يعمل على إعادة ترتيب الأولويات، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار وتوجيهات القيادة السياسية بأن حياة المواطن المصري أهم من أي خسائر أو أضرار قد تتحملها الدولة.

وكانت مؤسسة “كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة” قد نظمت حوارًا رقميًا من خلال مائدة مستديرة عبر الفيديو كونفرنس، لبحث تداعيات “فيروس كورونا المستجد” على مصر في مختلف المجالات، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

موضوعات متعلقة

الطب البيطرى يؤكد أقوال الصينين «آكلى الثعابين» بأنها أعضاء ذكرية

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزير الإعلام: سنتخذ إجراءات أعنف إذا زادت إصابات كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال فى إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة