الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم بمحطة سكة حديد سوهاج

شن حى غرب سوهاج برئاسة فريدة سلام، وبالتنسيق مع المقدم شريف الدمرداش مأمور قسم شرطة السكة الحديد بسوهاج، حملة تعقيم وتطهير لمبنى المحطة بمشاركة مجتمعية من طلاب الجامعة.وشملت أعمال الحملة تطهير وتعقيم مكاتب وغرف محطة سكة حديد سوهاج، من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن أعمال التطهير والتعقيم بمحطة سكة حديد.وذكرت فريده سلام رئيس الحي أن الحملة جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، برش وتطهير المصالح الخدمية والعامة بنطاق الحى.وتقدمت بالشكر لكل الشباب المشاركين فى الحملة سواء من المتطوعين من أبناء الجامعة أو من شباب الحى.