توزيع مطبوعات بلغة الإشارة لتوعية ذوي الإعاقة لمواجهة كورونا بدمياط

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة قام بتوزيع منشورات ومطبوعات توعوية بلغة الإشارة موجهة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضحت عوض - في بيان اليوم الخميس - أن تلك الخطوات تأتي ضمن التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا، وانطلاقا من مسئولية الجهات المختلفة واهتمامهم بملف ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توجيه كافة الأجهزة بالمحافظة بوضع تلك المطبوعات في الأماكن الحيوية؛ وخاصة التي يتعامل فيها ذوو الإعاقة مع الجمهور.وأشادت المحافظ بالآليات التي تتخذها وزارة التنمية المحلية والمجلس القومة لشئون الإعاقة لتحقيق التعاون المثمر من أجل تعزيز قدرات المحافظات على التعامل مع ملف متحدي الإعاقة.