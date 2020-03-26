اليمن يعلن تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثيين

أكد الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أن قواته تحقق انتصارات كبيرة وتقدمات في مختلف جبهات القتال.وأشار الناطق وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة مأرب، اليوم الخميس- أن الجيش يمتلك زمام المبادرة والمباغتة في إطار معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، مشيدا بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم وإسناد اليمن في معركة استعادة الدولة والقضاء على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.وقال إن الميليشيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف في جبهة صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، إضافة إلى جبهة خب والشعف بالجوف شمال شرق اليمن.