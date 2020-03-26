محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بقرار حظر التجوال

أشاد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بالتزام مواطني المحافظة بقرار حظر حركة المواطنين لليوم الثاني على التوالي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.وأهاب محافظ كفرالشيخ بالمواطنين الاستمرار في هذا الالتزام حرصًا على صحة أسرهم وأبنائهم حتى عبور هذه المرحلة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.