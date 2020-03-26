تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

اجتمعت لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة لأول مرة بعد إعلان تشكيلها، اليوم، أون لاين على جروب بتطبيق "واتس آب".وقالت مقررة اللجنة فاطمة المعدول، إن أبرز ما نوقش خلال الاجتماع تدشين صفحة للجنة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإطلاق قناة للجنة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك فى إطار إجراءات العزل المنزلى الذى تشهده الدولة المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت"المعدول" فى حديثها لـ"الدستور"، أن الاجتماع استند لساعتين ونصف الساعة، وتم تمرير بعض القرارات الإجرائية خلاله.