زراعة الوادى الجديد: تطهير المنشآت الحكومية والعامة لمكافحة كورونا

أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد المهندس إسماعيل رضوان، أنه جرى قبل قليل بدء تعقيم وتطهير جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية والأحياء السكنية على نفقة مديرية الزراعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقال وكيل الوزارة - في بيان لمديرية الزراعة بالمحافظة اليوم الخميس - إنه جرى توفير وتجهيز مواتير الرش التابعة للقطاع الزراعي وكميات من المطهرات، وبدأت أعمال التعقيم اليوم مع بدء حظر التجول لضمان خلو الشوارع، وبناء على تصريح مديرية أمن الوادي الجديد، من خلال متخصصين في الرش الوقائي وأعمال التطهير والتعقيم.وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل السيطرة والوقاية من فيروس كورونا وحماية المواطنين والحد من انتشاره.