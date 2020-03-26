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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تحظر دخول القادمين من 21 دولة أوروبية وإيران

الخميس 26/مارس/2020 - 09:54 م
شينزو آبي
شينزو آبي
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، أن بلاده ستفرض حظرا على دخول الأجانب القادمين من 21 دولة أوروبية وإيران، وذلك في إطار إجراءات أقوى لاحتواء فيروس كورونا المتفشي.

وأوضح آبي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم سيتم منع أولئك الذين ذهبوا إلى إيران أو أي دولة أوروبية من الـ21 ومن بينهم إيطاليا وألمانيا في خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى اليابان.

وكانت اليابان قد منعت بالفعل الأجانب القادمين من أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية من دخول البلاد.

وأضاف آبي أن اليابان ستبدأ أيضا في مطالبة الزوار ومواطنيها القادمين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا، موضحا أن هذا الطلب سيطبق على القادمين من 11 دولة من بينها إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وكذلك إسرائيل وقطر، وسيطلب منهم أيضا مراقبة بعض الأعراض مثل الحمى والسعال والامتناع عن استخدام وسائل النقل العامة، وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية الشهر المقبل.

كما ستقوم اليابان بتعليق التأشيرات التي تم إصدارها بالفعل لمواطني دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي إعلان اليابان عن إجراءات أقوى لمكافحة الوباء في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة في طوكيو في الأيام الأخيرة، حيث طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من السكان البقاء في منازلهم في نهاية هذا الأسبوع لتجنب زيادة تفشي الفيروس.

يُشار إلى أن الدول التي سينطبق عليها قرار حظر دخول اليابان هي أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وليختنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والفاتيكان، فضلا عن إيران.

كما يطبق قرار الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الوافدين من البحرين وبروناي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وقطر.

استمر تفشي وباء فيروس كورونا الذي اندلع لأول مرة في وسط الصين أواخر العام الماضي بمعدل ينذر بالخطر، ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز تم تأكيد أكثر من 470 ألف إصابة على مستوى العالم، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفا.

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