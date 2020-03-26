محافظ قنا يتفقد تنفيذ قرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية

تفقد محافظ قنا أشرف الداودي، عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي تضمن حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها من منشآت من الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا على أن يتم إغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.وتابع محافظ قنا الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع والميادين للتأكد من التزام المواطنين بالقرار وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وأشاد محافظ قنا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة.ووجه محافظ قنا، مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الامنية والتنفيذية بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والمقاهي، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.