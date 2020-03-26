رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتفقد تنفيذ قرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية

الخميس 26/مارس/2020 - 09:53 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
أ ش أ
طباعة
تفقد محافظ قنا أشرف الداودي، عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي تضمن حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.

وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها من منشآت من الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا على أن يتم إغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتابع محافظ قنا الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع والميادين للتأكد من التزام المواطنين بالقرار وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وأشاد محافظ قنا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة.

ووجه محافظ قنا، مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الامنية والتنفيذية بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والمقاهي، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

موضوعات متعلقة

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الشهادة الإعدادية 2020 .. «التعليم» تصدر حزمة من القرارات غدًا

«البقالة والمخابز والصيدليات».. قطاعات مستثناة من حظر التجوال الكامل

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزير الإعلام: سنتخذ إجراءات أعنف إذا زادت إصابات كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال فى إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة