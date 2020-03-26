قنا: استمرار عمل المخابز بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، استمرار عمل المخابز بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع وفي المواعيد المقررة لها، نافيا ما تردد عن حظر العمل بالمخابز والسوبر ماركت والبقالة أيام الجمعة والسبت.وذكرت محافظة قنا فى بيان اليوم الخميس، أن المحافظ وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق، بفض الأسواق العشوائية وغير المرخصة وإنهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الإبقاء على المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة في تقديم الخدمة للمواطنين.وأكد وكيل وزارة التموين بقنا أحمد السيد، أنه تم صرف 97% من إجمالي السلع والمقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس من خلال منافذ البيع للبدال التمويني ومشروع جمعيتي، وتوجيه الشركة المصرية لتجارة الجملة بتلبية الاحتياجات اللازمة لصرف السلع عن شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى توافر جميع المواد البترولية بمحطات الوقود وتوجيه المستودع الرئيسي بتوفير رصيد كافي من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة.