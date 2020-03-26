خطوات تساعدك على ترك التدخين في أيام الحظر

يعيش المواطنين في تلك الفترة، حظرا في المنازل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد تكون هذه الفترة فرصة لبعض المدخنين فى التوقف عن التدخين، ولهذا يتحدث الدكتور على عبدالراضى، استشارى العلاج والتأهيل النفسي، للدستور اليوم حول خطوات عملية تساعدك على التوقف عن التدخين في أيام الحظر.يقول دكتور على عبدالراضي، إنه على الرغم من كثرة الأضرار الناتجة عن التدخين، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا يدخن الناس، ولماذا لا يتوقف أكثر المدخنين عن التدخين رغم آثاره الضارة والمفسدة لصحتهم وحياتهم؟دوِّن ذلك كتابيًا:فكر في ما لا تحبه بشأن التدخين ولماذا تريد الإقلاع عنه:- هل أنت قلق بشأن التداعيات الصحية للتدخين مثل سرطان الرئة ومرض القلب؟- هل ترغب في أن تشعر بتحسن؟- هل ترغب في أن تكون قدوة صالحة لأطفالك؟- هل تريد التخلص من رائحة الدخان العالقة بشعرك وبشرتك وملابسك؟دوِّن جميع تلك الأمور في قائمة وخذ تلك القائمة معك، وفي كل مرة تقدم فيها على التقاط سيجارة أو تتوق نفسك للتدخين، اقرأ قائمتك وذكِّر نفسك بسبب رغبتك في الإقلاع عن التدخين.اشغل وقتكاحرص على أن تكون مشغولًا خاصة خلال الأوقات التي قد يغريك فيها الملل بالتدخين. واجعل وسائل التدخين غير متاحة بترك السجائر والولاعات في السيارة عندما تكون في المنزل أو العمل.عادات تساعدك على وقف التدخيناستبدل السلوكيات القديمة بعادات جديدة لا ترتبط بالتدخين، مثلا امضغ العلكة أثناء القيادة، أو اسلك طريقًا جديدًا للعمل من أجل الحفاظ على اهتمامك بالبيئة والابتعاد عن التدخين. وانهض من على المائدة فور انتهائك من تناول الطعام، واشرب الماء أو الشاي بدلًا من القهوة، وتدرب على رفض السجائر بقولك، لا، شكرًا، أنا لا أدخن.احتفل بنجاحاتككافئ نفسك على كل تقدم تحرزه، مثلا هل قضيت يومك دون تدخين سيجارة؟ إذا اشترِ لنفسك شيئًا مميزًا، هل فعلت ذلك خلال الأسبوع؟ احسب الأموال التي ادخرتها نتيجة عدم شراء السجائر لذلك الأسبوع واستخدم تلك الأموال المدخرة لشراء شيء مميز أو لاستثمار المال للمستقبل.كافئ نفسكاستبدل التدخين بالقيام بأمر تستمتع به وتكافئ نفسك عليه، كل يوم مثل قضاء المزيد من الوقت مع أطفالك أو أحفادك أو الذهاب إلى لعب الكرة أو المشي أو الاستحمام في حوض الاستحمام أو مشاهدة شيء تفضله، قد يساعدك كل نجاح صغير على تحقيق هدفك في الإقلاع عن التدخين حفاظًا على صحتك.