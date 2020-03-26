«التعليم» تحدد نهاية المناهج للفصل الدراسي الثاني

أعلن وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وقال الدكتور طارق شوقي، إن جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.وأضاف: «تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (التي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات، بينما الصف الأول والثاني الثانوي ستشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات».