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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 35.2 مليار جنيه فى أسبوع

الخميس 26/مارس/2020 - 09:46 م
البورصة
البورصة
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حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 35.2 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 539.9 مليار جنيه، مقابل 504.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 7 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسية إيجي اكس 30 بنسبة 7.68 % ليسجل مستوى 9912.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 14.1 % ليبلغ مستوى 959.42 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 11.4 % ليبلغ مستوى 1036.16 نقطة.

وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 61.1 مليار جنيه من خلال تداول 1.447 مليار ورقة منفذة على 131 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 25.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.406 مليار ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 6.68 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 93.32 % خلال اسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 26. 2% والعرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 1.085مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 134.3 مليون جنيه

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 64.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 26 % وسجل العرب 9.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.307 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.110 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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