وزير التعليم يكشف مفاجأة في امتحانات الصف الثالث للثانوي العام

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وقال وزير التعليم، إن امتحانات الصف الثالث للثانوي العام سوف تشمل كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.