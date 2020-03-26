وزير التعليم يحدد مصير الصفين الأول والثانى الثانوى فى ظل «كورونا»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد "شوقي" أنه بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) للطلبة فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.