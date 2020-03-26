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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر فى جولة ميدانية لمتابعة تطبيق حظر التجوال

الخميس 26/مارس/2020 - 09:33 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وتثمن محافظة الأقصر التزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث إن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

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