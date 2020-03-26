حريق هائل داخل مصنع كراسى بالوراق



وأسفر الحريق عن تفحم منزلين مكونين من 6 طوابق بالكامل، واندلاع الحريق فى جزء من منزل آخر.



ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحريق أسفر عن وفيات أو إصابات.





اندلع حريق هائل داخل مصنع كراسي بمنطقة الوراق، أسفر عن حريق 3 منازل متجاورة بشكل كامل.ورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية، باندلاع الحريق، ووصلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومازالت عملية الإطفاء مستمرة.