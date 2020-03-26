حريق هائل داخل مصنع كراسى بالوراق
الخميس 26/مارس/2020 - 09:33 م
اندلع حريق هائل داخل مصنع كراسي بمنطقة الوراق، أسفر عن حريق 3 منازل متجاورة بشكل كامل.
ورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية، باندلاع الحريق، ووصلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومازالت عملية الإطفاء مستمرة.
وأسفر الحريق عن تفحم منزلين مكونين من 6 طوابق بالكامل، واندلاع الحريق فى جزء من منزل آخر.
ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحريق أسفر عن وفيات أو إصابات.
ورد بلاغ لإدارة الحماية المدنية، باندلاع الحريق، ووصلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومازالت عملية الإطفاء مستمرة.
وأسفر الحريق عن تفحم منزلين مكونين من 6 طوابق بالكامل، واندلاع الحريق فى جزء من منزل آخر.
ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحريق أسفر عن وفيات أو إصابات.