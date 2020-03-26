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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد البحيرة» يواصل حملات تطهير المنشآت الحكومية لمكافحة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:32 م
حملات تطهير المنشآت
حملات تطهير المنشآت الحكومية
إسلام نصير
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واصلت اللجنة العامة للحزب في البحيرة برئاسة المهندس عبد الباسط الشرقاوي، حملة التطهير بجميع المنشآت الحكومية والمساجد والكنائس بمدينة دمنهور، في إطار توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بالوقوف إلى جانب الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا.

وانتشرت فرق التطهير بأحياء المدينة لمكافحة الفيروس، حيث لم تقتصر حملات الوفد بالبحيرك علي تطهير الشوارع والمنشآت فقط، بل تم توزيع كميات كبيرة من عبوات المطهرات بالمجان على الأهالي.

من جانبه؛ أكد المهندس عبد الباسط الشرقاوي رئيس اللجنة العامة للوفد في البحيرة، أنه بداية من السبت المقبل، سيتم البدء في حملات مكثفة بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ولجان الوفد بالمراكز، لاستكمال أعمال التطهير.

وأشار الشرقاوي إلى وجوب الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء والإلتزام بالمنازل قدر الإمكان للحفاظ على الصحة العامة للمصريين حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة، بعد أن نتمكن من محاصرة كورونا والانتصار على هذا الفيروس.

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