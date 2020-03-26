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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي: تأجيل سداد القروض سيفيد 5 ملايين مواطن وشركة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:30 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.

وقال المصدر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إجمالي عدد الاشخاص الطبيعين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط الديون بلغ نحو 4 ملايين و940 الف شخص، فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 ألفا و879 شركة.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا - الأسبوع الماضي - بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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