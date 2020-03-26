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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يتفاوض مع أعيان وأهالي زوارة لدخولها دون قتال

الخميس 26/مارس/2020 - 09:29 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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كشف مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي عن وجود مفاوضات مع أعيان وأهالي مدينة زوارة، التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، بشأن تسليمها بشكل سلمي ودون قتال.

وأوضح رئيس جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث اسباق - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم - أن المفاوضات تأتي حرصا من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على عدم إراقة المزيد من الدماء، خاصة أن عناصر الميليشيات ليسوا كلهم مرتزقة أجانب، بل من بينهم شباب ليبيون تم الزج والتغرير بهم وتوريطهم في جرائم، وكذلك على عدم تدمير البنية الأساسية للمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين القاطنين بها".

وكان الجيش الوطني الليبي تمكن من السيطرة على مدينة زليتن وعلى مناطق قريبة من الحدود التونسية، بعد معارك طاحنة مع الميليشيات المسلحة.

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