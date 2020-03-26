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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي عياش يحيي حفلا مباشرا عبر السوشيال ميديا غدا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:44 م
رامي عياش
رامي عياش
محمد مجدي
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يستعد النجم اللبناني البوب ستار "رامي عياش" لإحياء حفل لايف لكل محبيه بجميع أنحاء العالم، غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به على فيس بوك وإنستجرام.

وجاءت فكرة الحفل تضامنا مع الظروف الراهنة، بسبب فيروس "كورونا" المنتشر في جميع أنحاء العالم.

ويكون الحفل تحت شعار #خليك_بالبيت وبعنوان "اطلبوا وتمنوا"، وأيضا جاء ذلك الحفل تلبية لطلبات العديد من محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، كما يحضر رامي العديد من المفاجآت الخاصة.

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