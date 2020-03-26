رامي عياش يحيي حفلا مباشرا عبر السوشيال ميديا غدا

ويكون الحفل تحت شعار #خليك_بالبيت وبعنوان "اطلبوا وتمنوا"، وأيضا جاء ذلك الحفل تلبية لطلبات العديد من محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، كما يحضر رامي العديد من المفاجآت الخاصة.





يستعد النجم اللبناني البوب ستار "رامي عياش" لإحياء حفل لايف لكل محبيه بجميع أنحاء العالم، غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به على فيس بوك وإنستجرام.وجاءت فكرة الحفل تضامنا مع الظروف الراهنة، بسبب فيروس "كورونا" المنتشر في جميع أنحاء العالم.