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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الإعلام: المواطن عليه العبء الأكبر لحل أزمة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:43 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
سناء إسماعيل
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك حالات تم استثناؤها من حظر التجوال لظروف أعمالهم وخاصة الإعلاميين، وإنه تم التنسيق مع وزير الداخلية ووافق على السماح بتواجد وتسهيل عمل الصحفيين في توقيتات الحظر.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلام في هذه الأزمة كان على قدر المسئولية.

وأضاف أن المواطن يتحمل العبء الأكبر في أزمة كورونا، والحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة في هذا الأمر، وبدأت تأتي بتأثير قوي جدًا بعد استجابة الناس لقرارات الحكومة، وفترة حظر حركة المواطنين استجابت الناس لها، ولو التزامنا بالحظر لمدة 14 يومًا سنخرج من أزمة كورونا بشكل أفضل وأقوى.

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