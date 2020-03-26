وزير الإعلام: المواطن عليه العبء الأكبر لحل أزمة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك حالات تم استثناؤها من حظر التجوال لظروف أعمالهم وخاصة الإعلاميين، وإنه تم التنسيق مع وزير الداخلية ووافق على السماح بتواجد وتسهيل عمل الصحفيين في توقيتات الحظر.وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلام في هذه الأزمة كان على قدر المسئولية.وأضاف أن المواطن يتحمل العبء الأكبر في أزمة كورونا، والحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة في هذا الأمر، وبدأت تأتي بتأثير قوي جدًا بعد استجابة الناس لقرارات الحكومة، وفترة حظر حركة المواطنين استجابت الناس لها، ولو التزامنا بالحظر لمدة 14 يومًا سنخرج من أزمة كورونا بشكل أفضل وأقوى.