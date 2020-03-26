حملات للتعقيم والتوعية بالقرى والمناطق الشعبية بالإسكندرية

انطلقت حملات مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسكندرية، بالقري والمناطق الشعبية بمختلف الأحياء في عملية تطهير وتعقيم شملت المساجد والمحلات التجارية، والمقاهي ودور رعاية الأيتام، ودور الإيواء، والشوارع العامة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واشتملت الحملات على توزيع كمامات ومطهرات، وملصقات، ومنشورات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد.وجاء من بين الأماكن التي شملتها الحملات منطقتي مطار النزهة والحضرة الجديدة، ودار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ودار الأمل لرعاية الأيتام، وقري منطقة العامرية، وغيره، كما تم تعليق لوحات إرشادية تتضمن نصائح للوقاية من فيروس كورونا وكيفية النظافة والوقاية منه لحماية المواطنين وتوصيل المعلومة بسهولة إليهم تجنبًا لهذا الفيروس والحد من انتشاره.ويواصل المجلس حملات التطهير والتعقيم والتوعية المكثفة التي تستهدف جميع أنحاء المحافظة، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".