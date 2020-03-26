4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين أثناء الحظر بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، اليوم الخميس، عن توفير 4 سيارات لتوصيل المواطنين العالقين وقت حظر التجوال.وأضاف بيان صادر عن المحافظة، أن أماكن تواجد السيارات بجوار ديوان المحافظة، وتنطلق حين يتم استدعاؤها من غرفة عمليات المحافظة لتوجيهها للمواطن في حالات الطوارئ وقت الحظر.كما يتم وضع بانر باسم طوارئ محافظة الغربية خلف السيارة لتسهيل مهمة السائق بمروره أثناء نقل حالة الطوارئ لأي مستشفى أو توصيل أحد خلال فترة الحظر لعدم توافر أي مواصلات.