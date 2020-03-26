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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة الغردقة تبدأ التحقيق مع 45 مخترقا لحظر التجوال

الخميس 26/مارس/2020 - 08:21 م
نيابة
نيابة
كتب- علي عواد
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بدأت نيابة الغردقة الخميس، التحقيقات في المحاضر التي حررتها الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، وعددها 45 محضرًا بمدينة الغردقة لمخالفي قرار حظر التجول الذي فرضته الحكومة ضمن حزمة إجراءات، تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، في اليوم الأول لتطبيق القرار لفرض حالة التأهب القصوى لوزارة الداخلية لضبط المخالفين للقرار، وأن بين المخالفين للقرار عدد من الأجانب المقيمين بالغردقة، حيث تم إلقاء القبض على المخالفين.

وتبين من تفاصيل المحاضر التي تمت إحالتها لنيابة الغردقة للتحقيق فيها أنه يحتوي على نص قرار رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحًا، في القرار رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وتضمن المحضر، ما نصت عليه المادة الثانية عشر من القرار من أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيتم قيد المحضر جنح امن دولة طوارئ.

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