رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
يوسف إدوارد
يوسف إدوارد

كيف صلى الصينيون؟

الخميس 26/مارس/2020 - 08:16 م
طباعة

"لا يوجد لقاح، لا يوجد علاج، ولكن يوجد طرق فعالة للحد من المخاطر، مثل غسل اليدين وتجنب لمس الوجه باليد والعينين والأنف والفم، واستخدام معقم اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والحفاظ على البعد الجسدي (مسافة متر) بجانب قرار العمل من المنزل وتجنب أي اجتماعات وجهًا لوجه". كانت هذه آخر كلمات ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين الدكتور جوادين جاليا، في حوارة الصحفي مع موقع أخبار منظمة الصحة العالمية الرسمي، بعد تجاوز مدينة ووهان كارثة تفشي وباء فيروس كورونا.

ولكن أتصور أن من المهم التذكير بأن منظمة الصحة العالمية وصفت الموضوع بعالي الخطورة في الصين منذ بداية يناير 2020 وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم، تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

لمن لا يعرف، مدينة ووهان هي أكبر مدينة في وسط الصين، وفي مستشفياتها عدد كبير من الأسرّة والرعاية المتخصصة وهي مدينة غنية جدًّا وتقدم إسهامات كبيرة للناتج المحلي الصيني، ولذا فإن نظامها الصحي ليس ضعيفا ومع ذلك فقد أربكها جدا انتشار الوباء.

ولا يمكن أن ننكر أنه عندما يتكدس المرضى في غرف الانتظار، ولديهم العدوى، تصبح غرف الانتظار، حتى في المستشفيات والمراكز الصحية عالية الأداء، مواقع لنقل العدوى، ومع ذلك ظهر بعض الجدل والخلافات في وجهات النظر في المنطقة العربية بخصوص تعامل الحكومات مع الأزمة، واستخدام التفكير العلمى والمنطق في غلق المؤسسات الدينية ووقف جميع الأنشطة الدينية، الخاصة تحديدا بمسألة المشاركة في الصلوات الجماعية، ولم تقتصر هذه الخلافات على معتقد ديني بعينه، على الرغم من ظهور حالات إيجابية للفيرس كوفيد-19.

أتصور ان المعتقد الديني في حقيقته علاقة ربانية مع العقلاء فقط، ومن ثم يقوم هؤلاء العقلاء باختيارهم للاستجابة المناسبة من خلال تفسير النص الديني، وهذه الاستجابة لهذه الوصايا الإلهية والأوامر الدينية بقصد تحقق منظومة الخير لهم وذويهم؛ إذ إنهم سيجازون في النهاية بالثواب، ويرفع عنهم العقاب الشديد، وذلك يأتي نتيجة تفاعلهم مع الطقوس الدينية بمنطق الحياة وليس الموت.

دعونا نركز على الدرس الأهم لبلادنا العزيزة مصر وهو كيف تعامل الصينيون مع الأحداث بمختلف تحديات ها، وتعزيز أهمية أن يكون لدينا نظام صحي قوي. إن الإعداد المسبق لمواجهة مثل هذا النوع الكوارث هو أمر تحتاجه جميع الدول. وفي أوقات الاستقرار من السهل أن نتجاهل الإعداد العلمي والموضوعي لفرق مقاومة طبية على أعلى مستوى في القطاع الصحي وفي وضع خطط للاستعداد والاستثمار في المختبرات والمستلزمات الوقائية الشخصية. إنه درس نأمل أن نتعلمه لكي لا تضطر إلى تعلمه بطريقة قاسية، وهو منطق الحياة وليس الموت.

موضوعات متعلقة

شوقى: قرارات للتخفيف عن أبنائنا الطلاب خلال ساعات

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. والعصر العثمانى
المزيد
ads

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل