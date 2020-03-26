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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استثناء المطاعم ومحال البقالة ببنى سوف من قرار الغلق الكامل

الخميس 26/مارس/2020 - 08:13 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عددا من القرارات بشأن يومي الجمعة والسبت ومنها استثناء المطاعم من قرار الغلق الكامل للمحال التجارية والحرفية وما يماثلها من المحال العامة، بينما المطاعم التي بها صالات لتقديم الطعام يتم تقديم الوجبات عن طريق خدمات التوصيل للمنازل دليفري على أن يتم الالتزام بالغلق الكامل في المواعيد المقررة في تمام الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا.

وأكدت المحافظة في بيانها أنه سيتم مراجعة وتقييم الموقف من حيث التزام أصحاب المطاعم والمواطنين بهذه القرارات، مع التشديد على أنه في حالة مخالفة مضمون هذه القرارات، سيتم تنفيذ الغلق الإداري والتشميع للمطاعم المخالفة، مع التشديد أيضا أنه لن يسمح لخدمات التوصيل المنزلي في مواعيد حظر التجوال باستثناء حالتين فقط وهما توصيل الأدوية، والبقالة وأنه سيتم التأكد من ذلك عن طريق مأموري الضبط القضائي.

كما قرر المحافظ استثناء محلات السلع الغذائية محلات بيع الخضار والفاكهة من الغلق يومي الجمعة والسبت، حتى الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا، بجانب ما تم استثناؤه في قرار مجلس الوزراء وهم المخابز والصيدليات ومحلات البقالة.

وأهاب مجددا محافظ بني سويف بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا وعي المواطن السويفي بأهمية هذه الإجراءات الاحترازية المهمة.

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