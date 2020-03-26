الأردن يسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

قررت الحكومة الأردنية، اليوم، عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا في باقي المحافظات.كما أعلنت الصحة الأردنية، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".وأعلن مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بالأردن، الدكتور محمد الغزو، اليوم، تسجيل أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا المستجد.وقال الغزو لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن المصاب كان موجودًا في قسم العزل في المستشفى منذ عشرة أيام، وحالته العامة ممتازة، وقد غادر المستشفى إلى بيته.وأضاف أنه تم عمل فحصين متتاليين للحالة بفارق أربعة أيام بينهما، حيث بينت الفحوص المخبرية خلو الحالة من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيراجع المستشفى بعد أسبوعين، حسب تعليمات الأطباء في المستشفى.