ضبط كمامات وكحول مجهول المصدر في حملة بالإسكندرية (صور)

شنت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة مرتضى أحمد، ورئيس الرقابة عصام اللبيدى، حملة مكبرة ضمت حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى، والضرائب، والجمارك، والإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق الإدارة.وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، تم خلالها ضبط كميات من الكمامات مجهولة المصدر، وأقمشة تصنع منها كمامات مجهولة المصدر، وكميات من الكحول مجهول المصدر، وكميات من الأدوية منتهية الصلاحية.تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.