رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكاديمية كويتية: إجراءات كورونا قفزت بمؤشر جودة الهواء

الخميس 26/مارس/2020 - 07:57 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قالت الأستاذة في قسم العلوم بهيئة التطبيقي الكويتية الدكتورة جنان الحربي، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أدت إلى قفزة نوعية بمؤشر جودة الهواء في الكويت.

وأوضحت الحربي - في تصريح صحفي اليوم - أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين، الناجم عن غاز عوادم السيارات والمصانع، انخفض في الكويت بشكل كبير في شهر فبراير الماضي، خاصة بعد ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والتي نشرت خرائط متعددة لدول العالم، أوضحت تحول مؤشر غاز ثاني أكسيد النيتروجين من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق.

وأضافت أن الكويت سجلت كذلك قفزة نوعية في مؤشر جودة الهواء، بعد انتشار الفيروس الذي اضطر الكثيرين من المواطنين والمقيمين، الى الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية في عدم الاختلاط وتجنب الأماكن العامة.

ولفتت إلى أن البوابة الرسمية البيئية للكويت، رصدت خلال شهر مارس الجاري، تغييرا في الأفضل في مؤشرات تركيزات ملوثات الهواء (غاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون والجسيمات الكربونية العالقة)، والتي كانت ضمن الحدود المسموح بها في المعايير الوطنية؛ وذلك مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين، حيث امتازت أغلب مؤشرات جودة الهواء في هذا الشهر لدى أغلب مناطق الكويت باللون الأخضر الفاتح (جودة الهواء الجيدة)، والأخضر الداكن (جودة الهواء الجيد جدا)، فيما عدا منطقة المطلاع، التي مازالت ضمن الحدود السيئة (البرتقالي).

وأكدت أن هناك نتائج مطمئنة مماثلة رصدتها محطة جودة الهواء في السفارة الأمريكية بالكويت، بقراءة تركيز الجسيمات الكربونية العالقة (PM2.5) الخطرة، وتحديدا التي دخلت في هذا الشهر ضمن الحدود الجيدة (الخضراء)، مقارنة بجميع الأشهر السابقة.

موضوعات متعلقة

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

شوقى: قرارات للتخفيف عن أبنائنا الطلاب خلال ساعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«البقالة والمخابز والصيدليات».. قطاعات مستثناة من حظر التجوال الكامل

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

«الصحة»: 39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. والعصر العثمانى
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تعلن اتخاذ إجراءات احترازية في توصيل وشحن الكتب للمنازل

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل