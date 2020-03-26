تقرير يكشف أوضاع المشردين فى العالم مع تفشى «كورونا» (فيديو)

بات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد يهدد حياة آلاف المشردين حول العالم.عرضت قناة العربية تقريرًا حول أوضاع المشردين في العالم، وفتح مهرجان كان السينمائي أبوابه لاستقبال الذين لا يملكون مأوى في ظل انتشار فيروس كورونا وتفشيه.وقالت دومينيك أود لاسيه، مسئولة في رئاسة بلدية كان: "لدينا ما بين 50 و70 شخصًا هنا كل ليلة في البداية كنا خططنا إلى 50، ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع قيل لنا إن هناك طلبًا أكبر لذا مع وضع المسافات وتمكنا من إعداد ما بين 70 و80 سريرًا".وأوضح التقرير أنه في الفلبين أيضَا حجر نحو 100 مشرد في خيام معقمة ليمكثوا فيها أثناء فترة العزل الصحي، أما إيطاليا يعيش نحو 7 آلاف شخص بلا مأوى متطوعو الصليب الأحمر يجوبون الشوارع لتوزيع الطعام لهم، وفي برشلونة فتحت معارض لإيواء نحو 150 مشردًا.