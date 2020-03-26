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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تطالب الهند برفع الحظر عن كشمير بسبب «كورونا»

الخميس 26/مارس/2020 - 07:54 م
كورونا
كورونا
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جددت باكستان اليوم دعوتها للحكومة الهندية لرفع الحظر عن وسائل التواصل في إقليم جامو وكشمير نظرا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في هذا الإقليم.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- عن مخاوف بلادها بشأن حظر الاتصالات، وقالت إن الحكومة الهندية تحرم شعب كشمير من المعلومات المهمة والإمدادات بالمواد الطبية اللازمة بشدة للعمل على احتواء فيروس كورونا بشكل فعال.

وطالبت فاروقي بالسماح للفرق الطبية والإمدادات بالوصول إلى سكان جامو وكشمير المحتلة.

وقالت إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أكد - خلال تفاعله في الأيام الأخيرة مع نظرائه في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) - التزام باكستان بعملية (سارك).
وأوضحت المتحدثة الباكستانية أن باكستان اقترحت عقد مؤتمر - عبر الفيديو - يضم وزراء صحة رابطة سارك في أقرب وقت ممكن لتنسيق الجهود للقضاء على فيروس كورونا في المنطقة.

وقالت فاروقي إن الحكومة الباكستانية والبعثات في الخارج تبذل قصارى جهدها لضمان السلامة والعودة المبكرة للمواطنين الباكستانيين العالقين في أنحاء مختلفة من العالم، موضحة أن البعثات الباكستانية كانت على اتصال نشط مع السلطات المحلية في الدول المختلفة وساعدت المواطنين الباكستانيين في الغذاء والدواء والسكن.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية إلى أن حكومة إسلام آباد قامت في الأيام الأخيرة برحلات خاصة لإعادة الباكستانيين العالقين من السعودية ودبي والدوحة إلى وطنهم.

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