الصناعات الغذائية تطالب المواطنين بعدم التكالب على الشراء

طالب أشرف الجزايرلي رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، جميع المواطنين، بعدم التكالب على شراء المواد الغذائية هذه الفترة، وذلك منعًا لاستغلال التجار الفرصة والعمل علي رفع وزيادة الأسعار.وأكد الجزايرلى لـ"الدستور"، أن قرار حظر التجوال جعل هناك إقبال شديد لدى المواطن علي شراء السلع الغذائية خوفا من نقصها في الأسواق، لافتًا إلى أن هناك مخزونا جيدا من السلع الغذائية في الأسواق.وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه تقدم بطلب إلى الحكومة باستثناء عمل مصانع المواد الغذائية في حظر التجوال، لأنها تعد من المنتجات الأولوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها إذا نقصت.