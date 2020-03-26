«نية نقية».. العظة الأحدث للبابا تواضروس على «ساوند كلاود»

أطلقت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث العظة الأحدث للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "نية نقية" عبر تطبيق "ساوند كلاود".وكان المركز الإعلامي للكنيسة برئاسة "حليم" أطلق خدمة لنشر عظات البابا تواضروس عبر تطبيقات السوشيال الميديا المختلفة من صوتيات ومرئيات.