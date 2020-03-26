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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

120 مليون دولار قيمة صادرات الألومنيوم والنحاس في شهرين

الخميس 26/مارس/2020 - 07:51 م
الألمونيوم
الألمونيوم
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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات القطاع من الألومنيوم والنحاس طفيفا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتسجل 120 مليون دولار في مقابل 124 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بانخفاض 3.2%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس استحواذ 10 دول "الجزائر، إيطاليا، سوريا، ليبيا، تركيا، اليونان، الأردن، ألمانيا، توجو، المغرب" على 77.5% من صادرات القطاعين خلال أول شهرين من 2020 بقيمة 93 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات القطاع من "النحاس ومصنوعاته" خلال شهري يناير وفبراير بنحو 26% لتبلغ 22 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019.

ولفت التقرير إلى أنه جرى التصدير إلى 24 دولة منها 10 دول جدد تم التصدير لها خلال تلك الفترة تضمنت (البحرين، ايطاليا، المغرب، سلوفينيا، العراق، بلجيكا، اليونان، كينيا، الهند، توجو)، واستحوذت 5 دول على 80.5% من إجمالي صادرات النحاس بقيمة 17.705 مليون دولار.

واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للنحاس المصري خلال أول شهرين من العام،بالرغم من تراجعها لنحو 6.946 مليون دولار في مقابل 15.803 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بانخفاض 56%.

وانخفضت قيمة صادرات النحاس إلى تركيا لتسجل 2.126 مليون دولار في مقابل 2.223 مليون دولار بتراجع 4%، بينما سجلت لتوجو نحو 907 آلاف دولار.

وارتفعت صادرات مصر من النحاس لسوريا بنسبة 55% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 3.88 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي، وكذلك إلى الأردن بنسبة 17% لتسجل 1.723 مليون دولار في مقابل 1.471 مليون دولار.

وذكر التقرير أن صادرات الألومنيوم المصري خلال أول شهرين من العام الجاري ارتفعت لتسجل 98 مليون دولار في مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بنمو قدره 4%.

وأشار إلى أنه تم تصدير الألومنيوم خلال تلك الفترة لنحو 44 دولة منهم 8 دول "سلطنة عمان، البحرين، الصومال، مدغشقر، اندونيسيا، باكستان، كندا، الصين الشعبية" لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت 5 دول " ايطاليا، ليبيا، اليونان، ألمانيا الاتحادية، المغرب" على 76.9% من إجمالي صادرات الألومنيوم خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 75.328 مليون دولار.

واحتلت ايطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري خلال تلك الفترة بقيمة 53.432 مليون دولار في مقابل 45.278 مليون دولار بنمو 18%.

وارتفعت قيمة صادرات الألومنيوم إلى ليبيا لتسجل 6.674 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2020 في مقابل 953 ألف دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بنمو 601%.

وارتفعت صادرات مصر من المواد الألومنيوم إلى المغرب لتبلغ 4.638 مليون دولار في مقابل 3.683 مليون دولار بنمو قدره 26%. وتراجعت صادرات مصر من الألومنيوم لألمانيا خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 13% لتبلغ 5.102 مليون دولار في مقابل 5.88 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019.

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