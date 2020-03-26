أصحاب معرض موبيليا بسوهاج يوزعون جوانتيات على الزبائن شرطا للمعاينة

فى إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج وبالتحديد فى قرية شطورة البلدة، وعلى الطريق الزراعى الرئيسى بمنتصف القرية وقف كلا من علاء وخالد أحمد أصحاب أحد محلات الموبيليا يستقبلان زبائنهم ويعرضون بضاعتهم مرتدين كمامات طبية وجوانتيات طبية وبجوارهم مجموعة من الجوانتيات لتوزيعها على زبائنهم قبل ملامسة المنتجات أثناء معاينتها.وقال الحاج علاء أحمد على، إنه بعد تطبيق قرار الحظر أمس وسبقه قرار محافظ سوهاج بغلق المحلات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، نلتزم بغلق المحال فى هذه المواعيد ونقوم بفتح أبواب المعرض صباحا لاستقبال زبائننا.فيما قال الحاج خالد أحمد: "على مدار اليوم يتردد العديد من المواطنين للشراء وبطبيعة المنتجات التي نبيعها تكون الفرجة وملامسة الأخشاب والأسطح شرطا أساسيًا للمواطنين قبل الشراء".وتابع: حرصًا على سلامتنًا وسلامة زبائننًا وأهلنا من أهالى القرية، وخاصة فى ظل ما تمر به البلاد من التخوف من انتشار فيروس كورونا، قمنا بشراء عدد من الجوانيات البلاستيكية التى تباع فى الصيدليات، ويتم توزيعها على رواد المعرض حفاظًا على سلامتهم عند لمس الأسطح الأسطح التي قد تكون عرضة لانتقال الفيروس من شخص لآخر.وأشار الى أن الأمر فى بدايته كان غريبا بالنسبة للجميع وخاصة أننا فى قرية، ومع سماع نشرات التوعية لاقت الفكرة ترحيب من الجميع حتى بدأت بعض المحلات المجاورة بتنفيذ هذه الفكرة.