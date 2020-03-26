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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شوارع شمال سيناء خالية في اليوم الثاني لتطبيق الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 07:48 م
شمال سيناء
شمال سيناء
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التزمت محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني، بكافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بإغلاق المحال التجارية والأسواق وتوقف جميع وسائل المواصلات وتوقفت معها حركة المواطنين.

وبدت طرق وشوارع المحافظة والمدن خالية تماما من أية حركة مرورية أو سير للمواطنين، فلا ترى سوى سيارات وأفراد الشرطة والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتابع عمليات إغلاق المحال التجارية والأسواق ووقف وسائل المواصلات وتطبيق حظر حركة الأفراد، كما التزمت جميع المحلات والأسواق بقرارات الإغلاق المحددة من قبل.

وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة التزام جميع أجهزة المحافظة والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التي جرى اتخاذها استكمالا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع الالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، حرصا على أمن وسلامة الوطن والمواطن، مشيرا الى أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة تطبيق كافة القرارات والإجراءات على أرض الواقع.

وأعلن المحافظ عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات.

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