رمضان عفيفى: مخالف قرار وقف «الجمعة» يرتكب إثمًا (فيديو)

قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إن من يخالف قرار الحكومة بخصوص وقف صلاة الجمعة "آثم"، ومن يشاركه فى هذا الأمر يحمل نفس الذنب، ولا أجر لهم.وأضاف الداعية الإسلامي عفيفى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "من يفعل هذا عاصى لولى الأمر، ويعرض نفسه والآخرين إلى الهلاك، وهذا ليس من الدين الذى قدم حماية الأبدان على الأديان".