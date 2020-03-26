نشر ١٠٨ أبحاث مصرية عن «كورونا» خلال مارس

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر مارس الحالي عن نشر ١٠٨ أبحاث دولية حول فيروس كورونا؛ لباحثين مصريين في مجلات دولية خلال الفترة من 2014 إلى فبراير 2020، وفقا لقاعدة البيانات العالمية للنشر الدولي Scopus.وأشار المؤشر إلى أن المركز القومي للبحوث جاء بالمرتبة الأولى بنشره 21 بحثا دوليا، ثم جامعة القاهرة بـ20 بحثا دوليا ثم جامعة كفر الشيخ بنشر 17 بحثا دوليا.ومؤشر «الشهر» هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.