القبض على المتهم بقتل شاب فى أوسيم

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض العثور على جثة شاب مقتولا بأوسيم، حيث تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بجانب طريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن عاطلا سابق اتهامه في عدة قضايا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.