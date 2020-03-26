خالد الجندى: مخالف قرار الحكومة بخصوص صلاة الجمعة «آثم وعاصى» (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مخالفة قرار الحكومة الخاص بوقف صلاة الجمعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، قائلا: "الذى يقوم بالصلاة خارج أو داخل المسجد، آثم وعاصى، وعليه وزر، وعرض المجتمع للوباء والأمراض، وأعلن عصى الطاعة".وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "صلاة الجمعة تكون صلاة ظهر فى البيت، مع اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا للوقاية من الفيروس، والجمعة أصلا تسقط على المسافر والمرأة والمريض، وتصلى ظهرًا".