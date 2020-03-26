5 قرارات من الطائفة الإنجيلية بمصر حول أزمة كورونا

في إطار ما يحدث على الساحة من متغيرات متلاحقة، وما تتخذه الدولة من إجراءات هامة وحكيمة لمنع تفشّي الوباء في بلادنا، اجتمع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وقرر ما يلي:١- تثمين الجهود الفعّالة التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحكيمة التي تُصدرها للتصدي للأزمة، وتهيب بالشعب المصري الالتزام الكامل بهذه القرارات، من منطلق مسئوليتنا الوطنية.٢- استمرار تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية (بما فيها اجتماعات العبادة الرئيسية يومي الأحد والجمعة)، والاحتفالات والتجمعات في كل الكنائس والمؤسسات الكنسية، حتى الثامن من أبريل.٣- تدرس الطائفة الإنجيلية كل ما يتعلق باحتفالات عيد القيامة المجيد، في ضوء المستجدات الحادثة.٤- رئاسة الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب والمجلس الإنجيلي العام على تواصل مستمر، وسيتم إبلاغكم أولًا بأول بأي مستجدات.٥- تم تخصيصَ يوميّ الجمعة ٢٧ مارس و٣ أبريل للصلاةِ والصوم والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ.وندعو الله أن يحفظ بلادنا والعالم أجمع، ويقود البشرية إلى طريق الخير والسلام