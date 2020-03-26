بدء اللقاء الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس دون شعب

بدأ منذ قليل، اللقاء الأسبوعي للأنبا مكاريوس الأسقف العام، لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، دون حضور شعب أو كهنة.وخلال اللقاء يلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية يتم إذاعاتها للشعب بالبث المباشر.يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.