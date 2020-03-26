«استئناف القاهرة» تلغي دائرة إرهاب وتعيد تشكيل أخرى
الخميس 26/مارس/2020 - 07:10 م
أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإلغاء الدائرة "الثالثة أ،ب" إرهاب، وإعادة تشكيل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.
وجاء فى القرار:
أولا: تلغى الدائرة "الثالثة أ، ب"جنايات إرهاب والمنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة "طرة".
ثانيا: يصبح مسمى الدائرة الثالثة أ"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "33" بذات التشكيل والمكان ودور الانعقاد.
ثالثا: يصبح مسمى الدائرة " الثالثة ب"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "34" بذات التشكيل والاختصاص ومكان دور الانعقاد، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى خالد هاشم محمد قراعة، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى أيمن عثمان إبراهيم البابلى، الرئيس بالمحكمة
ـ القاضى أيمن محمد عبد الحكيم محمود أشعت، الرئيس بالمحكمة.
رابعا: يعاد تشكيل الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الثانى بالقاعة رقم 2 المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة أ" "طره"، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى عصام على أبو العلا على، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى غريب محمد عزت غريب متولى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى عماد الدين الدرمللى عبد الرازق الطماوى، المستشار بالمحكمة.
خامسا: الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الرابع بالقاعة رقم "2"، المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة ب"، "طره"، على أن يكون تشكيلها من السادة القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى وجدى محمد عبد المنعم، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى د.على حسن إبراهيم عمارة، الرئيس بالمحكمة.
وجاء فى القرار:
أولا: تلغى الدائرة "الثالثة أ، ب"جنايات إرهاب والمنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة "طرة".
ثانيا: يصبح مسمى الدائرة الثالثة أ"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "33" بذات التشكيل والمكان ودور الانعقاد.
ثالثا: يصبح مسمى الدائرة " الثالثة ب"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "34" بذات التشكيل والاختصاص ومكان دور الانعقاد، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى خالد هاشم محمد قراعة، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى أيمن عثمان إبراهيم البابلى، الرئيس بالمحكمة
ـ القاضى أيمن محمد عبد الحكيم محمود أشعت، الرئيس بالمحكمة.
رابعا: يعاد تشكيل الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الثانى بالقاعة رقم 2 المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة أ" "طره"، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى عصام على أبو العلا على، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى غريب محمد عزت غريب متولى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى عماد الدين الدرمللى عبد الرازق الطماوى، المستشار بالمحكمة.
خامسا: الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الرابع بالقاعة رقم "2"، المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة ب"، "طره"، على أن يكون تشكيلها من السادة القضاة على النحو التالى:
ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى وجدى محمد عبد المنعم، الرئيس بالمحكمة.
ـ القاضى د.على حسن إبراهيم عمارة، الرئيس بالمحكمة.