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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«استئناف القاهرة» تلغي دائرة إرهاب وتعيد تشكيل أخرى

الخميس 26/مارس/2020 - 07:10 م
المستشار بدرى عبد
المستشار بدرى عبد الفتاح
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أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإلغاء الدائرة "الثالثة أ،ب" إرهاب، وإعادة تشكيل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

وجاء فى القرار:
أولا: تلغى الدائرة "الثالثة أ، ب"جنايات إرهاب والمنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة "طرة".

ثانيا: يصبح مسمى الدائرة الثالثة أ"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "33" بذات التشكيل والمكان ودور الانعقاد.

ثالثا: يصبح مسمى الدائرة " الثالثة ب"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "34" بذات التشكيل والاختصاص ومكان دور الانعقاد، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:

ـ القاضى خالد هاشم محمد قراعة، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى أيمن عثمان إبراهيم البابلى، الرئيس بالمحكمة

ـ القاضى أيمن محمد عبد الحكيم محمود أشعت، الرئيس بالمحكمة.

رابعا: يعاد تشكيل الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الثانى بالقاعة رقم 2 المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة أ" "طره"، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى:

ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى عصام على أبو العلا على، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى غريب محمد عزت غريب متولى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى عماد الدين الدرمللى عبد الرازق الطماوى، المستشار بالمحكمة.

خامسا: الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الرابع بالقاعة رقم "2"، المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة ب"، "طره"، على أن يكون تشكيلها من السادة القضاة على النحو التالى:

ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى وجدى محمد عبد المنعم، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى د.على حسن إبراهيم عمارة، الرئيس بالمحكمة.

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