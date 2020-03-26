قنا تطلق مبادرة «واحد من كل بيت» لتخفيف حدة الزحام

أطلق الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، مبادرة "واحد من كل بيت" التي تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة تخفيف حدة الزحام في محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز، من خلال تكليف فرد واحد فقط من الأسرة بشراء مستلزمات ومتطلبات المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشار نائب المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال عدد من الشباب المتطوعين من الجمعيات الأهلية، مقدما شكره لكافة الشباب المشارك في أعمال المبادرة ومدربي التنمية البشرية.وفي سياق متصل، التقى الدكتور حازم عمر، ممثلي الجمعية المركزية لفتيان الكشافة بقنا، حيث ناقش معهم آلية تنفيذ برامج عمل فريق الكشافة لتوعية المواطنين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.