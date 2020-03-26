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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في ثاني أيامه.. أهالي بورسعيد يلتزمون بالحظر (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 07:03 م
الحظر
الحظر
بورسعيد:شيماء رشاد
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التزم أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بالتواجد في منازلهم بداية من السابعة مساء، في ثاني أيام تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.

وانتشر رجال مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، بكافة أحياء المحافظة لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، في الوقت الذي تجوب عدة سيارات شوارع المحافظة لحث المواطنين على الالتزام بالبقاء في المنازل.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لرجال الشرطة، خلال متابعته الأوضاع بشوارع المحافظة في ثاني أيام حظر حركة المواطنين بالطرق العامة، وذلك لأداء مهامهم وجهودهم في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت مديرية أمن محافظة بورسعيد، قد ضبطت خلال اليوم الأول للحظر 32 شخصا من المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، وحررت المحاضر اللازمة لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
الحظر
الحظر
الحظر
في ثاني أيامه.. أهالي بورسعيد يلتزمون بالحظر (صور)
الحظر
الحظر
الحظر
الحظر
في ثاني أيامه.. أهالي بورسعيد يلتزمون بالحظر (صور)
الحظر

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